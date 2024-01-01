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Большой зал+7 499 132 73 77 Малый зал/Кафе/Доставка+7 499 132 74 60 +7 925 280 50 06 zalnapoleon@yandex.ru г. Москва, ул.Гарибальди д.1А
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БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ НАПОЛЕОН
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